Siniakova faz partida brilhante para despachar Osaka e avançar à segunda semana de Roland Garros

Na manhã deste sábado (1º) a partida de terceira rodada do Aberto da França entre duas líderes de ranking, uma de simples e a outra de dupla, #Naomi Osaka e #42 Katerina Siniakova acabou com a número um e atual campeã do torneio em dupla vencendo por 6/4 e 6/2, em apenas 1h19.

A primeira parcial da partida entre as jovens jogadoras foi equilibrada. Osaka foi quem mais teve break points, contabilizando ao todo sete, mas não foi capaz de converter nenhum deles, enquanto que a adversária tcheca, Siniakova, teve três - todos no mesmo game - e fez bem na hora de converter. Única quebra de serviço aconteceu no nono game. A tcheca fechou o set por 6/4 em 45 minutos.

As fortes emoções da tcheca não a tiraram do caminho certo, e mesmo tendo vencido a primeira parcial contra a atual líder de ranking, Katerina não se deixou levar - como é de seu costume. Entrando na segunda parcial com a mente fixa na vitória, Siniakova foi a única a ter break point no set, ao todo foram três - games três, cinco e sete - e as conversões foram duas - nos últimos dois games.

O maior destaque da tcheca foi sua forehand, que a tirou de possíveis situações problemáticas, além disso, o dropshot também foi peça importante para mais uma ótima vitória da tenista sem seed.

Siniakova disparou seus primeiros aces no torneio até então: três e marcou também três dupla faltas; a tcheca fez ainda 12 winners e cometeu 13 erros não-forçados - contabilizou um total de 67 pontos ao todo (54%). Osaka encerrou sua participação no slam francês com um ace disparado, três dupla faltas cometidas, 25 winners e 38 erros não-forçados.

Osaka se despede do torneio em sua terceira ronda, mas não do seu posto de líder de ranking. Com a derrota de #2 Karolina Pliskova para #31 Petra Martic, a japonesa se mantém no topo do ranking por mais um bom tempo.

Siniakova, que defendia o título em dupla, acabou caindo na primeira ronda com a parceira Barbora Krejcikova - que horas mais tarde anunciou nas redes sociais que jogou doente, e que sentia muito pela falta de ritmo apresentada - e por isso deixará o posto de líder de ranking.

A tcheca porém não tem tempo para se lamentar: seguindo para a segunda ronda de um Grand Slam pela primeira vez na carreira, ao menos em simples, Kate tem que se preparar para enfrentar nas oitavas de final de Roland Garros a #14 Madison Keys que venceu com muita dificuldade a qualifier russa #117 Anna Blinkova por 3/6 7/6(5) e 4/6.