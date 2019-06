Zverev sofre, mas se recupera diante de Lajovic no set decisivo e está nas oitavas de Roland Garros

Vindo de título no ATP 250 de Genebra e boa campanha em Roland Garros, #5 Alexander Zverev triunfou mais uma vez neste sábado (1º). Enfrentando o sérvio #35 Dusan Lajovic, o alemão venceu por 3 sets a 2, parciais de 6/4, 6/2, 4/6, 1/6 e 6/2, em 3h05 de partida disputadíssima.

A partida começou com uma quebra para cada lado. Em seguida, Lajovic aproveitou os erros do alemão e chegou a mais uma quebra, abrindo 3/1. Sem se abater, Zverev devolveu a desvantagem no oitavo game, igualando a partida em 4/4. No décimo game, o número três do mundo conquistou a quebra decisiva e fechou o set em 6/4.

Embalado pela vitória na parcial anterior, Zverev calibrou o saque e seguiu firme nas trocas de bola. No quarto game, o alemão aplicou uma sequência de bons golpes e conquistou a quebra, abrindo 4/1. Em seguida, o alemão conseguiu mais um break e venceu o set por 6/2.

Precisando reagir para se manter vivo no torneio, Lajovic voltou melhor e equilibrou as ações da partida. Com boas devoluções, voltou a quebrar o serviço do alemão e abriu 3/1. Sacando firme, o sérvio segurou a vantagem mínima no placar e fechou a parcial em 6/4.

Confiante pelo bom momento, Lajovic seguiu dominando os pontos no quarto set e conquistou o break logo de cara, abrindo 2/0. Sólido nas trocas de bola e aproveitando os erros Zverev, o sérvio alcançou mais duas vantagens e fechou a parcial por 6/1, empatando a partida em 2 sets a 2.

Zverev começou melhor no quinto e decisivo set e conseguiu a quebra logo de cara, abrindo 2/0. Porém, em seguida, viu Lajovic reagir e devolver a desvantagem. Dominando as trocas de bola, o alemão aplicou bons golpes e conseguiu mais duas quebras, selando a dura vitória por 6/2.

Nas oitavas de final do Aberto da França, Zverev enfrentará o italiano #12 Fabio Fognini, que bateu o espanhol #21 Roberto Bautista-Agut por 3 sets a 1, parciais de 7/6 (5), 6/4, 4/6 e 6/1, em 3h11 de partida. O confronto acontece na próxima segunda-feira (3).