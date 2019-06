Raonic vence Tsonga em jogo disputadíssimo e avança às quartas do ATP 250 de Stuttgart

Voltando às quadras depois de ficar de fora da temporada de saibro, o #18 Milos Raonic mostrou sua força na grama e venceu o francês #79 Jo-Wilfried Tsonga por 2 sets a 1, parciais de 6/4, 6/7 (5) e 7/6 (1), em 2h27 de uma batalha disputadíssima. Com o resultado, o canadense, que já foi vice-campeão em Wimbledon, garantiu lugar nas quartas de final do ATP 250 de Stuttgart, na Alemanha.

Esse é o primeiro torneio de Raonic desde o Masters 1000 de Miami, em março. O duelo com Tsonga foi marcado pelo alto número de aces. Foram 24 para o canadense e 15 para o francês. O aproveitamento com o 1º serviço de ambos os tenistas também mostrou o porque do jogo ter sido tão duro e equilibrado. Raonic terminou com 83% dos pontos ganhos, enquanto Tsonga conquistou 85%.

No set inicial, o canadense aproveitou e converteu pela única vez um break point em toda a partida. Com isso, abriu vantagem e controlou até o final para fechar em 6/4. Nas parciais seguintes, os tenistas serviram com muita firmeza e não cederam uma quebra sequer, fazendo com que os sets fossem decididos no tie-break.

No segundo, Tsonga atuou com muita intensidade e, apesar dos saques potentes de Raonic, obteve uma mini quebra crucial. Com um ace, fechou em 7/6 (7-5) e se manteve vivo no jogo. Já no game desempate do terceiro set, o tenista do Canadá não deu a mínima chance ao francês. Com muita agressividade, dominou do início ao fim e decretou a vitória por 7/6 (7-1) com tranquilidade.

Nas quartas de final da Mercedes Cup, Raonic irá enfrentar o húngaro #52 Marton Fucsovics, que passou pelo georgiano #17 Nikoloz Basilashvili, cabeça de chave número quatro, por 2 sets a 1, de virada, parciais de 6/7 (4), 6/2 e 7/5.