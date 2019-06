Zverev perde para Brown na estreia do ATP 250 de Stuttgart; Khachanov também cai 

Esta quinta-feira (13) foi de surpresas no ATP 250 de Stuttgart. Convidado pela direção do torneio, o alemão #5 Alexander Zverev, cabeça de chave número um do torneio, foi eliminado por seu compatriota #170 Dustin Brown, tenista perigosíssimo jogando na grama. Conhecido por seu estilo de jogo peculiar, Brown venceu o principal favorito ao título por 2 sets a 1, parciais de 6/4, 6/7 (3) e 6/3, em 2h de partida.

Zverev mostrou-se bastante irritado em diversos momentos da partida. Apesar de ter aplicado 21 aces no total, o alemão sofreu para conseguir lidar com o saque e voleio constante de Brown, que não deixou o cabeça de chave número um se sentir confortável em momento nenhum do duelo.

Nas quartas de final, Dustin Brown, que já venceu ninguém menos que Rafael Nadal duas vezes, enfrentará o canadense #21 Felix Auger-Aliassime, que bateu o francês #37 Gilles Simon por 2 sets a 0, parciais de 7/5 e 6/4.

Vale lembrar que Brown vem com dificuldades de atuar normalmente desde 2017, devido à uma lesão nas costas. Após a partida, o alemão, que furou o qualifying do torneio, comentou sobre a vitória contra Sascha e disse que sabe sua capacidade de fazer bons jogos na grama, seu piso favorito.

"Eu tento focar em um jogo de cada vez. Busco jogar meu próprio estilo de jogo, mais agressivo. Sei que sou perigoso nessa superfície, principalmente quando vou muito à rede. Até agora funcionou muito bem".

Mas as zebras não pararam por aí. Cabeça de chave número dois do torneio, o russo #9 Karen Khachanov não se encontrou em quadra e caiu para o italiano #30 Matteo Berretini em sets diretos, parciais de 6/4 e 6/2, em apenas 1h08 de partida.

Sacando muito bem e variando o jogo com maestria, principalmente com o slice, o italiano não deu chances ao segundo favorito ao título. Berrettini terminou o confronto com 90% de pontos ganhos com o 1° serviço e com mais de 50% dos pontos ganhos na devolução do segundo saque do russo. Foram três quebras obtidas e nenhum break point cedido, o que demonstra sua superioridade no duelo.

Por uma vaga nas semis da Mercedes Cup, Berrettini irá medir forças com o norte-americano #84 Denis Kudla, que também surpreendeu e despachou o francês #16 Gael Monfils por 2 sets a 1, parciais de 7/5, 6/7 (3) e 7/6 (3), em 2h18 de uma batalha disputadíssima.