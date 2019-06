Retornando às quadras, Sharapova elimina Kuzmova na primeira rodada de Mallorca

O tão aguardado retorno da ex-número um do mundo, atual #85 Maria Sharapova, às quadras aconteceu na manhã desta terça-feira (18) no Mallorca Open, um dos torneios preparatórios para Wimbledon. Sharapova venceu a #46 Viktoria Kuzmova por parciais de 7/6(8) e 6/0, em 1h29. A russa mantém um bom recorde na temporada: sete vitórias, duas derrotas e uma desistência - além de quatro 'pneus' aplicados em três dos quatro torneios que marcou presença.

O retorno da multi-campeã às quadras gerou discussões sobre seu físico. Sharapova passou quatro meses fora da competição por conta da sua já conhecida lesão no braço esquerdo e optou voltar na superfície com o maior número de incidentes, a relva. A russa não pareceu incomodada com o braço, fez seu jogo agressivo de sempre e conquistou a excelente vitória em mais uma partida de retorno.

Em uma primeira parcial thriller, Sharapova saiu na frente ao quebrar o serviço de Kuzmova já no segundo game. A russa, porém, cometeu duas dupla faltas no game seguinte e praticamente entregou a quebra de volta para a eslovaca.

A partida seu tranquila até os momentos finais. Kuzmova conquistou nova quebra, no 11º game e, com a ajuda da torcida, Sharapova conquistou a quebra de volta imediatamente, levando a parcial ao tiebreak.

O game desempate foi dramático. Kuzmova teve set point em 5-6, mas não converteu. Sharapova teve set point em 7-6, também não conseguiu fechar, e a eslovaca teve um novo set point em 7-8, novamente falhou, e finalmente a russa conseguiu fechar o set em 7/6(8), em 1h04.

Depois da primeira parcial montanha russa, uma segunda que veio como balde de gelo. Sharapova quebrou o serviço da eslovaca em três ocasiões, durante os games ímpares, perdeu apenas três pontos no serviço e conquistou seu quarto 'pneu' da temporada em 25 minutos.

Maria encerrou sua partida de retorno e primeira ronda com 69% de pontos ganhos com o serviço, cinco aces disparos e sete dupla faltas cometidas. Kuzmova finalizou com 52%, dois aces e nove (!) dupla faltas. Nos pontos corridos, Sharapova ficou com 59% ganhos (73/124), a russa não poupou agressividade, disparou 16 winners e cometeu 13 erros não-forçados, enquanto a rival teve 15 winners disparados e 19 erros não-forçados cometidos.

Apesar da derrota, Kuzmova surpreendeu pelas ótimas escolhas que fez durante a partida, uma delas sendo a de tentar, sempre que possível, devolver as bolas na backhand de Sharapova, que apesar de quatro meses, ainda não parece 100%. A eslovaca agora descansa e só entra em quadra no terceiro Grand Slam do ano, Wimbledon.

Na entrevista pós vitória, Sharapova disse: "É muito bom conquistar essa vitória. É minha primeira na grama em muito tempo e também a primeira em alguns meses". A russa agradeceu ainda ao apoio dos fãs, que mesmo apesar de muitos anos, mantiveram-se tão animados em vê-la jogar no torneio espanhol.

Sharapova, que fez uma ótima performance em sua primeira rodada, avança no WTA de Mallorca e enfrenta a seguir a alemã número um seed #6 Angelique Kerber que venceu a belga qualifier #118 Ysaline Bonaventure por 7/6, 4/6 e 6/2.