De virada, Tsitsipas vence batalha contra Chardy e segue vivo no ATP 500 de Queen's

A chuva que atingiu Londres por dois dias consecutivos fez com que esta quinta (20) fosse de jornada dupla no ATP 500 de Queen's. Depois de entrar em quadra para terminar seu jogo com Kyle Edmund, onde venceu por 6/3 e 7/5, o #6 Stefanos Tsitsipas voltou para a quadra central para enfrentar o francês #65 Jeremy Chardy, que conseguiu terminar sua partida ontem e teve mais tempo de descanso.

Porém, a sequência de jogos não foi problema para o grego, que mesmo após ter saído perdendo, encontrou seu melhor nível de tênis e reagiu, triunfando por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 4/6, 7/6 (0) e 7/6 (4), em 2h38 de um duelo disputadíssimo. Com o resultado, o cabeça de chave número um se garantiu nas quartas do torneio.

O placar equilibrado mostra como foi o jogo, com oportunidades para ambos os tenistas e sets decididos no detalhe. No primeiro, Chardy levou a melhor por ter conseguido aproveitar as poucas chances que teve, enquanto Tsitsipas teve triplo break point, mas desperdiçou. Com 77% dos pontos ganhos com o 1° serviço, o francês fechou em 6/4 e largou na frente contra o principal favorito ao título.

Precisando buscar o marcador para se manter vivo, o grego melhorou em seus games de saque e buscou ser mais agressivo nas devoluções. Além disso, diminuiu o número de erros não forçados. Chardy, por sua vez, seguiu com a estratégia de atacar sempre que possível. Depois de uma quebra para cada lado, o segundo set foi para o tie-break, onde Tsitsipas dominou do início ao fim e atropelou, vencendo por 7/6 (7-0) e deixando tudo empatado na partida.

A terceira e última parcial foi a mais aberta de todas. O jovem grego veio embalado, mas oscilou em vários momentos. Se por um lado conquistou 85% dos pontos com seu 1° serviço, ele ganhou apenas 11° com o 2°. Com o experiente francês não foi muito diferente. O aproveitamento do primeiro para o segundo apresentou uma queda de 20%.

Em um set marcado por muitas trocas de bola e quatro quebras de saque, a decisão foi novamente para o tie-break. Dessa vez, quem cometeu erros bobos foi Chardy, fazendo com que Tsitsipas abrisse vantagem no placar. Superior, o grego fez valer a mini quebra obtida e decretou a vitória suada no game desempate por 7/6 (7-4).

Nas quartas de final do Fever-Tree Championships, o cabeça de chave número um irá medir forças com o canadense #21 Felix Auger-Aliassime, que bateu o australiano #39 Nick Kyrgios por 2 sets a 1, também de virada, parciais de 6/7 (4), 7/6 (3) e 7/5, em uma batalha de 2h13 de duração.