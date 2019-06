De virada, Goffin elimina Zverev e avança às semis do ATP 500 de Halle

Ex-top 10 do ranking, o #33 David Goffin aos poucos vai reencontrando os resultados expressivos que fizeram com que ele figurasse entre os grandes. Nesta sexta (21), o belga jogou muito tênis e eliminou o alemão #5 Alexander Zverev, segundo principal favorito ao título do ATP 500 de Halle. De virada, Goffin triunfou por 2 sets a 1, parciais de 3/6, 6/1 e 7/6 (3), em 2h16 de partida.

Sólido do fundo da quadra e comandando com o 1° serviço - perdeu apenas um ponto de 15 disputados -, Zverev não teve dificuldades em levar o primeiro set. Com uma quebra no quinto game, o alemão abriu vantagem e não cedeu um break point sequer. Controlando a superioridade no marcador com maestria, Sascha conquistou outra quebra no nono game e fechou em 6/3.

Apesar da derrota no set anterior, Goffin não se intimidou e veio com tudo para a segunda parcial. Em contrapartida, Zverev caiu muito de nível e não se encontrou mais. Com um péssimo aproveitamento principalmente com o 2° serviço, o alemão não conseguiu fazer frente ao belga, que elevou o nível. Conquistando três quebras ao longo do set, Goffin atropelou e fechou em 6/1, deixando tudo igual no duelo.

O terceiro set foi o mais equilibrado. Sascha até obteve um break logo nos games iniciais, mas viu a vantagem ir embora pouco tempo depois, quando o belga devolveu a quebra e deixou tudo igual. Sacando com firmeza e dando menos pontos de graça, os tenistas levaram a decisão para o tie-break, onde Goffin foi superior desde os primeiros pontos e, fazendo valer a mini quebra adquirida, decretou a vitória por 7/6 (7-3).

Por uma vaga na final do Noventi Open, David Goffin irá enfrentar o #22 Matteo Berrettini, que vem de título em Stuttgart e soma oito vitórias consecutivas na grama até aqui. Nas quartas, o italiano bateu o russo #9 Karen Khachanov, cabeça de chave número três, por 2 sets a 0, parciais de 6/2 e 7/6 (4), em 1h29 de confronto.