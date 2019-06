De virada, Simon despacha Medvedev e vai à final em Queen’s

O #38 Gilles Simon está na decisão do ATP 500 de Queen’s, em Londres, na Inglaterra. O francês avançou à final depois de derrotar o russo #13 Daniil Medvedev, cabeça de chave número quatro, por 2 sets a 1 de virada, com parciais de 6/7(4), 6/4 e 6/3. A partida teve 2h39 de duração.

O jogo foi bastante equilibrado. Os tenistas jogaram parecido, com muita angulação, mas sem muita força na maior parte do tempo. Ambos não queriam arriscar demais e esperavam a oportunidade perfeita para poder atacar. O início do primeiro set, principalmente, foi bem assim, com os jogadores se estudando. Após o sexto game, se soltaram, mas o equilíbrio continuou.

O duelo foi tão parelho na primeira etapa que o vencedor, Medvedev, ganhou apenas um ponto a mais que o adversário (46 a 45). Simon entrou no tie-break com um ponto a mais, mas sofreu três mini-breaks e garantiu apenas um, e assim perdeu a parcial com 7 a 4 para o oponente no desempate.

O favorito colocou gelo no seu ombro direito em todas as trocas de lado. Além disso, também sofreu com dores nas costas. Com esse cenário, uma partida rápida era a melhor situação, mas não foi o que aconteceu. Simon garantiu o empate com uma quebra decisiva no último game, após mais uma etapa intensa, fazendo 6/4.

O francês demonstrou algumas vezes ter mais “mão” que o adversário, conseguindo aplicar jogadas mais variadas como bolas curtas, slices e lobs, tirando o outro da zona de conforto. Essa foi a chave no último set, ainda mais com um Medvedev sofrendo cada vez mais com a dores no ombro e nas costas.

Mais uma vez, a parcial caminhou equilibrada até próximo do final, com o russo resistindo bravamente. Porém, o seu físico, mental e técnico cederam no momento decisivo. Ele perdeu o game naquele que seria seu último serviço e viu o oponente confirmar em seguida para garantir a vitória no set por 6/3 e na partida por 2 a 1.

Gilles Simon vai agora em busca do seu primeiro título na grama. O adversário na decisão será o experiente wildcard espanhol #113 Feliciano Lopez, campeão do Fever-Tree Championships em 2017, que derrotou o #21 Felix Auger-Aliassime por 2 sets a 1, parciais de 6/7 (3), 6/3 e 6/4, na outra semifinal.