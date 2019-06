Em atuação imbatível, Kerber elimina Halep e está nas semifinais de Eastbourne

Atual campeã de Wimbledon, Angelique Kerber, atualmente quinta colocada no ranking da WTA, conseguiu uma importante vitória às vésperas do início do Slam londrino ao bater a ex-número 1 do mundo Simona Halep, da Romênia, por dois sets a zero, com parciais de 6/4 e 6/3 em 1h10 de confronto pelas quartas de final do WTA Premier de Eastbourne na manhã desta quinta feira (27).

Nas semis, a alemã enfrentará a surpresa do torneio, a tunisiana Ons Jabeur, de 24 anos, que superou anteriormente a francesa Alizé Cornet em três sets. Será o primeiro embate entre as duas tenistas no circuito profissional da WTA.

Em uma de suas melhores performances da temporada, Kerber mostrou o motivo pelo qual é campeã de três Slams, superando sua adversária em todos os aspectos: no saque, venceu 71% dos pontos com o segundo saque e 60% com o primeiro, salvando 60% dos break points obtidos pela romena e convertendo 71%. Nos rallies, mostrou mais potência e capacidade de mudança de direção, distribuindo winners de ambos os lados e aproveitando os erros não forçados de Halep nos momentos-chave.

O resultado põe Kerber nas semifinais de Eastbourne pela quarta vez na carreira, repetindo os sucessos de 2012, 2014 e 2018, tendo perdido duas vezes na final e uma vez na semifinal. Além disso, atinge as semifinais de um torneio na grama nos últimos quatro campeonatos disputados: Eastbourne 2019, Mallorca 2019 (semis), Wimbledon 2018 (título) e Eastbourne 2018 (semis), não atingindo a marca, entretanto, em Mallorca 2018, quando caiu na estreia para a americana Alison Riske.