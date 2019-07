Pliskova passa por dificuldades, mas bate Hsieh e vai às oitavas em Wimbledon

Da última vez que enfrentou a #29 Su-Wei Hsieh, a ex-número 1 do mundo e atual #3 Karolina Pliskova não aproveitou as chances e acabou eliminada. Dessa vez, pela terceira rodada de Wimbledon, a tcheca não cometeu o mesmo erro e bateu a chinesa em partida que durou 1h46 e foi vencida por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 2/6 e 6/4 pela sessão de abertura da Quadra 1.

Pliskova impediu que Hsieh conquistasse sua segunda vitória contra top 10 em Wimbledon pelo segundo ano consecutivo com classe, disparando 14 aces e vencendo 74% dos pontos com seu primeiro serviço. Nos rallies, a cabeça-de-chave 3 também foi dominante apesar de uma redução drástica de nível no segundo set. Ao todo, fez 42 winners e 22 erros não forçados, não dando quaisquer chances à Hsieh nos dois sets que venceu.

A tcheca aumenta sua sequência de vitórias para oito, somando as três vencidas em Wimbledon aos cinco triunfos necessários para conquistar o título de Eastbourne. No Slam britânico, essa foi apenas a segunda vez que Pliskova passa para a segunda semana, repetindo o sucesso de 2018 e já defendendo seus pontos conquistados no último ano, quando perdeu para Kiki Bertens nas oitavas de final.

Desta vez, para superar sua marca pessoal no terceiro Major da temporada, Karolina Pliskova precisará vencer a sua compatriota e xará Karolina Muchova, que superou a estoniana Anett Kontaveit em sets diretos. As duas tchecas se enfrentaram apenas uma vez no circuito, com vitória tranquila de Pliskova no Australian Open de 2019.