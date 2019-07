Em atuação segura, Humbert bate Auger-Aliassime e avança às oitavas de Wimbledon

Vindo de boa campanha no Aberto da Inglaterra, #66 Ugo Humbert venceu mais uma nesta sexta e está classificado para as oitavas do Grand Slam disputado na grama. Enfrentando o canadense #21 Felix Auger-Aliassime, o francês triunfou por 3 sets a 0, parciais de 6/4, 7/5 e 6/3, em 2h11 de partida.

O primeiro set foi equilibrado, com ambos sacando firme e arriscando nas devoluções. Após desperdiçar um break point no quinto game, Humbert emplacou uma sequência de bons golpes para conquistar a quebra no sétimo game, abrindo 5/3. Em seguida, sacou firme e fechou em 6/4.

Precisando reagir, Auger-Aliassime voltou melhor no segundo set e conquistou a quebra de saque logo no segundo game, abrindo 3/0. Sacando para fechar, o canadense sentiu a pressão e viu Humbert aproveitar as chances para igualar a partida em 5/5. Confiante, o francês emplacou mais uma quebra e fechou em 7/5.

Embalado pela reação na parcial anterior, Humbert conseguiu mais uma quebra e abriu 2/0, completando sete games seguidos com vitória. Sólido, o número 66 do ranking seguiu dominando os pontos e conquistou mais uma quebra no nono game, selando a vitória por 6/3.

Nas oitavas de Wimbledon, Humbert medirá forças com o sérvio #1 Novak Djokovic, que venceu #48 Hubert Hurkacz por 3 sets a 1, parciais de 7/5, 6/7 (5), 6/1 e 6/4, em 3h03 de partida.