Raonic vence segundo set, mas desiste logo em seguida e Aliassime segue vivo em Montreal

Após grande jogo contra Vasek Pospisil na estreia, o #21 Félix Auger-Aliassime entrou em quadra mais uma vez diante de um canadense, mas dessa vez a partida não acabou com os torcedores locais esperavam. Na segunda rodada do Masters 1000 de Toronto, o #19 Milos Raonic saiu atrás, chegou a vencer o segundo set, mas logo em seguida abandonou por conta de dores nas costas a partida que durou 1h31.

Enfrentando um dos melhores sacadores do circuito, Aliassime foi brilhante no serviço na primeira parcial. Com 79% do seu primeiro saque colocado em quadra e 89% de aproveitamento de pontos nessa situação, o jovem de 18 anos só perdeu quatro pontos no seu serviço na parcial e conseguiu uma quebra que foi o suficiente para vencer o set por 6/3, em 38 minutos.

Já sem o mesmo aproveitamento, Aliassime foi quebrado no segundo break point que enfrentou na partida, no quarto game da segunda parcial. Mesmo pedindo atendimento médico por conta de dores nas costas, Raonic elevou o nível, salvou os três bps que enfrentou e, mesmo após desperdiçar dois set points no saque do rival no sétimo game, confirmou logo em seguida seu saque para devolver o 6/3, em 50 minutos.

A terceira parcial, porém, nem começou. Por conta de dores nas costas que vinham incomodando durante a partida, Raonic se retirou mesmo após empatar a partida. Este foi o segundo confronto entre os canadenses que não chega ao fim. Em junho deste ano, no ATP 250 de Stuttgart, o ex-top cinco nem entrou em quadra para a disputa das semifinais contra Aliassime, pelo mesmo problema nas costas.

Heartbreak for Milos Raonic 😔



The Canadian is forced to retire in his R2 match with Felix Auger Aliassime at #CoupeRogers. pic.twitter.com/krvBPvRYqe — Tennis TV (@TennisTV) August 8, 2019

Jogando em casa, Auger-Aliassime está próxima de ultrapassar o próprio Raonic e se tornar o tenista número um do Canadá. Para isso, ele precisa vencer na próxima rodada da Coupe Rogers o #8 Karen Khachanov, que vem de vitória em três sets sobre o #22 Stan Wawrinka, parciais de 6/4, 6/7(3) e 6/2.