Em sua melhor partida na semana, Wawrinka bate Lorenzi e avança às oitavas de final do US Open

Vindo de campanha segura no US Open, #24 Stan Wawrinka venceu mais uma e segue vivo em busca do segundo título do Grand Slam disputado nos Estados Unidos. Enfrentando o italiano #135 Paolo Lorenzi, o suíço venceu por 3 sets a 0, parciais de 6/4, 7/6 (9) e 7/6 (4), em 3h02 de partida equilibrada.

A primeira parcial começou disputada, com ambos sacando firme e buscando a vantagem na parcial. No sexto game, Wawrinka conquistou a quebra, mas viu Lorenzi reagir logo em seguida para empatar a partida. Calibrado nas trocas de bola, o suíço emplacou mais um break no décimo e decisivo game, fechando o primeiro set em 6/4.

O panorama se manteve na segunda parcial, com os tenistas jogando bem os seu games de saque e oferecendo poucas chances. Após muito equilíbrio, o vencedor foi decidido no tiebreak. Superior no momento decisivo, Wawrinka conseguiu a mini quebra no 19° ponto e em seguida sacou firme para vencer o game desempate em 11-9.

O equilíbrio seguiu evidente no terceiro set e o vencedor teve que ser decidido no tiebreak novamente. Mais uma vez, Wawrinka dominiou as ações do game decisivo para vencer por 7-4, selando a vitória e a vaga para próxima fase.

Nas oitavas de final do Aberto dos Estados Unidos, Wawrinka encara o vencedor da partida entre o número um do mundo Novak Djokovic e o anfitrião Denis Kudla. O confronto acontece às 22h (de Brasília).