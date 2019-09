Murray começa bem, mas perde de virada para de Minaur e dá adeus ao ATP 250 de Zhuhai

A campanha de Andy Murray no ATP 250 de Zhuhai chegou ao fim nesta sexta-feira (26). Atual #413 do mundo, o britânico ex-líder do ranking jogou muito bem, mas acabou perdendo para o australiano #31 Alex de Minaur por 2 sets a 1, de virada, parciais de 4/6, 6/2 e 6/4, em 2h42 de uma partida de alto nível.

Apesar da derrota, essa foi a melhor atuação de Murray desde que voltou a atuar em torneios de simples, em Agosto. Vale lembrar que no início do ano, após o Australian Open, o britânico havia até anunciado a aposentadoria, mas fez um procedimento cirúrgico no quadril e aos poucos vem retornando ao circuito.

O jogo contra de Minaur mostrou um Murray com ótimos contra-ataques e firme nas trocas de bola, mas que sucumbiu diante da intensidade que o australiano de 19 anos propôs. Veloz e consistente, o jovem tenista não deu tranquilidade ao ex-número um do mundo, que lutou até o fim, mas foi eliminado.

Classificado para as quartas de final do Zhuhai Championships, de Minaur encara agora o croata #14 Borna Coric, cabeça de chave número quatro do torneio, que passou pelo chinês #339 Di Wu em sets diretos, com duplo 6/3.