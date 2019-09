Déjà-vu: Sabalenka elimina Barty nas semis em Wuhan pelo segundo ano seguido

Atual campeã do WTA Premier 5 de Wuhan, a #14 Aryna Sabalenka está mais uma vez na decisão na China. Nas semifinais, ela reencontrou a #1 Ashleigh Barty e venceu por dois sets a zero, parciais de 7/5 e 6/4, em 1h41, nesta sexta-feira (27). Este foi o quinto confronto entre as tenistas e Sabalenka lidera o retrospecto com três vitórias.

Barty não conseguiu manter uma constância no saque na primeira parcial. A australiana foi quebrada logo de cara e conseguiu igualar a partida na única quebra que conseguiu tirar de Sabalenka em todo o jogo, mas não foi o suficiente. No 11º game, a número um do mundo cedeu seu serviço novamente e até batalhou no game final, salvando dois set points e oportunizando dois break points, mas a bielorrussa eventualmente fechou o set em 7/5, em 56 minutos.

No segundo set, Barty mostrou mais estabilidade no saque e teve duas chances de quebra logo no início da parcial, mas não conseguiu aproveitar e Sabalenka conseguiu estabelecer seu ritmo. As duas pareciam firmes no serviço, até que, no nono game, a australiana chegou a abrir 40-15, mas caiu de ritmo e foi quebrada no break point único que cedeu na parcial. A atual campeã do Wuhan Open aproveitou e fechou em 6/4 na sequência, em 45 minutos.

Após conquistar sua primeira vitória na carreira sobre uma número um do mundo, Sabalenka vai à segunda final seguida no torneio e espera a vencedora do confronto entre a #7 Petra Kvitova e a #35 Alison Riske.