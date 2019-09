Zverev domina Tiafoe, vence com tranquilidade e estreia com o pé direito no ATP 500 de Pequim

Voltando às quadras após o título da Laver Cup pelo time Europa, o #6 Alexander Zverev jogou um ótimo tênis e bateu o wildcard norte-americano #46 Frances Tiafoe na estreia do ATP 500 de Pequim, na China. Sem dificuldades, o alemão triunfou por 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 6/2, em 1h10 de partida.

Reencontrando Tiafoe, com quem travou uma longa batalha na segunda rodada do US Open, Zverev soube se impor desde o começo do jogo e conseguiu controlar muito bem a vantagem em ambos os sets com ótimos games de saque. No primeiro, terminou com 78% de aproveitamento em ambos os serviços e precisou apenas de uma quebra para fechar em 6/3.

Sólido nas trocas de bola e ao mesmo tempo afiado com ataques de backhand, o cabeça de chave número dois do torneio encontrou mais dificuldades na devolução do norte-americano na segunda parcial, mas nada que o dificultasse. Dessa vez, conquistou dois breaks ao longo do set e decretou a vitória por 6/2.

Classificado para a segunda rodada do China Open, Zverev espera agora o ganhador do duelo entre o canadense #20 Felix Auger-Aliassime e o espanhol #44 Albert Ramos-Vinolas, que se enfrentam nesta terça-feira (1).