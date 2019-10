Murray se complica, mas vence Copil e avança às semis do ATP 250 da Antuérpia

Depois de sofrer com a lesão no quadril, quase se aposentar e, após uma cirurgia, voltar às quadras, o ex-número um do mundo e atual #243 Andy Murray está novamente nas semifinais de um torneio de nível ATP. Nesta sexta (18), o britânico bateu o romeno #92 Marius Copil por 2 sets a 1, parciais de 6/3, 6/7 (7) e 6/4.

Vivendo uma semana mágica na Antuérpia, o britânico já garantiu ao menos uma escalada de 65 posições no ranking com sua campanha, o que promoverá seu retorno ao top 200. O bom nível de tênis apresentado fez com que Murray também atingisse sua primeira semifinal desde Roland Garros, em 2017.

No duelo contra Copil, Andy teve a chance de triunfar com tranquilidade. Após um bom primeiro set, o britânico chegou a sacar em 5/3 no segundo, mas oscilou bastante e acabou sendo quebrado. A decisão foi para o tie-break, onde ele voltou a liderar por 5/2 e teve match point, porém viu o romeno reagir, fechar a parcial e deixar tudo empatado na partida.

No terceiro set, conseguiu resgatar a solidez do fundo da quadra, utilizou muito bem sua experiência e, com uma quebra de serviço, abriu vantagem e controlou até o fim para fechar em 6/4 e garantir-se entre os quatro semifinalistas do European Open.

Para avançar à sua primeira decisão desde o retorno após a cirurgia, Murray enfrentará o ganhador do duelo entre o argentino #20 Guido Pella e o jovem francês #70 Ugo Humbert.