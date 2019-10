Dimitrov vence Thiem com autoridade e avança às quartas em Paris

Em plena recuperação na parte final da temporada, o #27 Grigor Dimitrov avançou às quartas de final do Masters 100 de Paris com grande vitória sobre o #5 Dominic Thiem. Nesta quinta-feira (31), o búlgaro bateu o austríaco por dois sets a zero, parciais de 6/3 e 6/2, em somente 1h13. Este foi o quinto confronto entre eles, e a terceira vitória de Dimitrov.

Dimitrov esteve em dia inspirado, enquanto Thiem se mostrou cansado e com pouco foco. O búlgaro só perdeu quatro pontos em seu primeiro serviço durante toda a partida, somente um na primeira parcial. O primeiro set, apesar do placar mais apertado, durou apenas 31 minutos. O cabeça de chave cinco cedeu o único break point do set no quarto game, aproveitado pelo rival, que confirmou seus serviços com maestria para fazer 6/3.

Na segunda parcial, Thiem foi quebrado duas vezes consecutivas, mesmo batalhando para salvar quatro dos seis break points que enfrentou. Dimitrov chegou a vencer cinco games consecutivos e, sem ter seu saque ameaçado nenhuma vez, garantiu a vitória com 6/2, em 42 minutos.

Enquanto Thiem se prepara para o ATP Finals em duas semanas, Dimitrov continua em busca de seu primeiro título no ano no Rolex Paris Masters e enfrenta nas quartas de final o chileno #42 Christian Garín, que vem de vitória suada sobre o francês #65 Jérémy Chardy, parciais de 6/7(4), 6/4 e 7/6(8).