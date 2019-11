Em duelo das líderes do ranking, Barty vence Pliskova e chega à decisão do WTA Finals

A atual número um do mundo Ashleigh Barty continua seu fantástico ano no circuito profissional. Após sagrar-se campeã de Slam pela primeira vez, em Roland Garros, e atingir o maior posto do ranking mundial, a jovem de 23 anos chegou à decisão do WTA Finals. Participando pela primeira vez no torneio, a australiana venceu a tcheca #2 Karolina Pliskova, por 2 sets a 1, parciais de 4/6, 6/2 e 6/3, em 1h55, em Shenzhen, na China.

Além de ganhar o primeiro set, Pliskova começou melhor no segundo e chegou a ter 0/40 no segundo game, tendo a possibilidade de abrir 2/0, mas não aproveitou a oportunidade. Foi o bastante para Barty reagir na partida e não deixar escapar a vitória de virada, utilizando-se, principalmente, do seu saque, onde conseguiu 11 aces, e do primeiro serviço, onde obteve mais de 70% dos pontos tentados. A australiana ainda foi bastante eficaz na defesa, onde salvou 11 das 12 oportunidades de break points que cedeu.

Com a vitória, Barty vai em busca do título e do prêmio recordista de mais de US$ 3 milhões contra a ucraniana #8 Elina Svitolina, atual campeã, que avançou à final após desistência da suíça #7 Belinda Bencic no terceiro set. Svitolina venceu todos os cinco confrontos até agora entre as duas.