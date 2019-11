Tomljanovic supera Parmentier e vence primeira partida na carreira pela Fed Cup

A #51 Ajla Tomljanovic não quis saber de drama em sua partida contra a #122 Pauline Parmentier na madrugada deste domingo (10) pela Fed Cup. A australiana venceu a francesa por 6/4 e 7/5, em 1h34, para deixar tudo igual para os países e forçar a partida de dupla.

Tomljanovic salvou dois break points já no primeiro game para não sair em vantagem e depois disso fez um set muito equilibrado com a francesa. A australiana conquistou a única quebra do set no décimo (e último) game e ficou com a parcial depois de 42 minutos jogados.

Na segunda parcial, um pouco mais movimentada que a anterior, aconteceram três quebras de serviço, nos games seis, sete e, 12 (novamente último game). Ajla triunfou depois de 52 minutos jogados.

A australiana disparou sete aces e cometeu uma dupla faltas, além disso fez 11 winners e 26 erros não-forçados. Parmentier fechou com quatro aces, duas dupla faltas, oito winners e também 26 erros não-forçados.

Com a vitória da australiana, França e Austrália terão de fazer o jogo de duplas para ver quem ficará com o título da Fed Cup. Todas as tenistas são campeões de Grand Slam: Kristina Mladenovic e Caroline Garcia jogarão pela França, enquanto Ashleigh Barty e Sam Stosur jogarão pela Austrália.