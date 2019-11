De virada, Tsitsipas vence Thiem e é campeão do ATP Finals

Em sua primeira participação no ATP Finals, o #6 Stefanos Tsitsipas derrotou o #5 Dominic Thiem de virada e conquistou o título em Londres. Tsitsipas garantiu a vitória com parciais de 6/7(6), 6/2 e 7/6(4), em 2h37, neste domingo (17). O grego, 21 anos, se torna o campeão mais jovem do torneio desde Lleyton Hewitt quando o australiano venceu em 2001, aos 20 anos.

Esta é a segunda vez no confronto direto entre eles que o tenista que perdeu o primeiro set venceu a partida. Apesar da derrota, Thiem lidera o retrospecto por 4 a 3. Na atual temporada, Tsitsipas é o único tenista que enfrentou todos os tenistas do top 10 e venceu, pelo menos, uma vez, cada um deles. Ambos tenistas fizeram história neste torneio. Thiem é o primeiro austríaco a chegar na final do Torneio dos Campeões e Tsitsipas é o primeiro grego a participar da competição.

Na primeira série, Tsitsipas teve duas chances de quebrar seu adversário, e Thiem teve três. Sem aproveitarem as oportunidades, a parcial foi decidida apenas no game decisivo. Com um tiebreak igualmente equilibrado com um mini-break para cado lado, o austríaco liquidou o primeiro set após disparar um bom saque que deixou o grego sem resposta.

No segundo set, o jogo mudou completamente. Tsitsipas abriu 4/0 em 13 minutos quando venceu 16 dos últimos 18 pontos disputados e, com cada tenista confirmando seu serviço a partir daí, fechou o segundo set em 6/2 para empatar a partida. O grego perdeu apenas um ponto com seu primeiro serviço e um ponto com o segundo enquanto Thiem alcançou a marca de 0% de pontos vencidos com seu segundo saque.

Embalado da segunda parcial, Tsitsipas conseguiu quebrar o saque do austríaco logo no terceiro game da última série, porém viu seu adversário empatar a partida após devolver a quebra no sexto game e ver o jogo ficar 3/3. Seguindo o equilíbrio, nenhum dos tenistas teve mais chance de quebras de serviço nos seis games seguintes e o campeonato foi decidido no tiebreak.

O grego chegou a abrir 4-1, mas viu Thiem empatar em 4-4. Porém, na sequência, com três erros de direita seguidos do austríaco, Tsitsipas fechou o game decisivo em 7 a 4 e se consagrou campeão do ATP Finals.

Tsitsipas disparou uma bola vencedora a mais do que Thiem – 34 a 33, mas, em compensação, cometeu 16 erros não-forçados, contra 40 do austríaco. O grego alcançou um percentual maior de pontos vencidos tanto com o primeiro quanto com o segundo serviços e conseguiu retornar 79% dos pontos de saque do vice-campeão de Roland Garros.

O grego de 21 anos se torna o quinto mais novo a ser vencer o Torneio dos Campeões em 50 anos. John McEnroe possui o recorde quando foi campeão aos 19 anos em 1978. Todos os vitoriosos da história do torneio dos campeões alcançaram a liderança do ranking.

Com a vitória de Stefanos Tsitsipas, o ATP Finals tem pelo quarto ano consecutivo um campeão inédito. A última vez que isso aconteceu foi no período de 1988 a 1991 quando Boris Becker, Stefan Edberg, Andre Agassi e Pete Sampras foram vitoriosos.

Esta é apenas a segunda vez desde 1996 em que o ATP Finals conta com dois finalistas que batem o backhand de apenas uma mão. Em 1996, Pete Sampras venceu Boris Becker e em 2006, Roger Federer venceu James Blake.

Esta é a oitava vez na história do ATP Finals em que os dois tenistas estão na final pela primeira vez:

2019: Stefanos Tsitsipas* vs Dominic Thiem

2017: Grigor Dimitrov* vs David Goffin

2008: Novak Djokovic* vs Nikolai Davidenko

2001: Lleyton Hewitt* vs Sébastien Grosjean

1998 : Àlex Corretja* vs Carlos Moyà

1991 : Pete Sampras* vs Jim Courier

1978 : John McEnroe* vs Arthur Ashe

1976 : Manuel Orantes* vs Wojtek Fibak

*campeão da edição