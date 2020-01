Imparável, Rublev atropela Harris com direito a pneu e conquista o título do ATP 250 de Adelaide

Vindo de excelente campanha no ATP 250 de Adelaide, #18 Andrey Rublev atropelou o sul-africano #91 Lloyd George Harris e ficou com o título disputado na Austrália. Favorito para finalíssima, o russo venceu por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/0, em apenas 57 minutos de partida.

A partida começou equilibrada, com os dois tenistas firme nas trocas de bola e oferecendo poucas chances ao adversário. Após se salvar da quebra no quinto game de forma espetacular, Rublev emplacou uma sequência de bons golpes e conquistou o break, abrindo 5/2 na parcial. Sacando para fechar, o russo não desperdiçou a chance e venceu o primeiro set por 6/3.

Embalado pelo bom momento na finalíssima, Rublev seguiu dominando as ações do confronto no segundo set. Seguro em seus games de saque e sólido nas devoluções, o russo atropelou Harris para vencer por 6/0 e selar o título do ATP 250 de Adelaide.

Após comemorar o título, Rublev foca somente na estreia do Australian Open, que acontece na próxima segunda-feira (20) diante do anfitrião #116 Christopher O'Connell. A partida está marcada para as 20h (de Brasília).