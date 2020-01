Nadal passa por sufoco, mas garante vitória sobre Delbonis e avança no Australian Open

Mesmo alcançando um percentual de 15% de aproveitamento de quebras durante a partida, o atual líder do ranking, o #1 Rafael Nadal, venceu o argentino #76 Federico Delbonis na segunda rodada do Australian Open. O espanhol fechou a partida nesta quinta-feira (23) em sets diretos, com parciais de 6/3, 7/6(4) e 6/1.

O espanhol, atual vice-campeão do torneio, não teve seu serviço ameaçado durante o jogo, mas, em compensação, aproveitou apenas três oportunidades de quebra em 20 chances. Após a partida, Nadal disse que foi uma partida dura, perdeu uma grande quantidade de chances de quebra, mas achou uma forma de vencer. “Eu acho que no terceiro set eu estava mais relaxado e jogando de forma agressiva”.

Nadal está procurando vencer o torneio pela segunda vez em sua carreira desde seu título em 2009 – quando venceu o suíço Roger Federer em uma final de cinco sets. Este havia sido o primeiro título de Major do espanhol em quadra dura. Caso o líder do ranking seja campeão, ele se tornará o primeiro tenista da Era Aberta a ter, pelo menos, dois títulos em cada Grand Slam e o terceiro na história nesta categoria além dos ex-tenistas australianos Roy Emerson e Rod Laver.

Após desperdiçar seis oportunidades de quebrar seu adversário no primeiro game de serviço do argentino, Nadal conseguiu aproveitar a oportunidade no quarto game. Apenas administrando a vantagem, saiu na frente no placar com 6/3 no primeiro set. O tenista hispânico perdeu apenas cinco pontos com seus dois serviços – dois no primeiro e três no segundo.

Apesar de ter alcançado o percentual de 93% dos pontos vencidos com o primeiro saque no segundo set, o detentor de 19 Grand Slams teve desempenho inferior a 50% com o segundo. Desperdiçando nove chances de quebra, a partida se encaminhou para o tiebreak. Apenas um minibreak foi suficiente para que Nadal conseguisse abrir 5-2 no game decisivo e abrir dois sets a zero de vantagem ao vencer o game desempate por 7-4.

Delbonis conseguiu vencer apenas cinco pontos com seus dois saques no terceiro set alcançando percentuais de 33% e 40%, respectivamente. Sem dificuldades desta vez, Nadal conseguiu aproveitar 100% das quebras e liquidou a partida com direito a 6/1 na última parcial. O argentino, por sua vez, com este resultado, segue sem conseguir vitórias contra tenistas número um: foi sua terceira derrota na carreira.

Com esta vitória, Rafa se garantiu na terceira rodada do Australian Open pela 14ª vez em sua carreira. Ele busca vencer seu título de número 20 em Majors e assim empatar com Roger Federer como maior vitorioso neste quesito.

Nadal enfrenta na próxima rodada seu compatriota, o #30 Pablo Carreno Busta, que vem de vitória em quatro sets sobre o qualifier​​​​​​​ #120 Peter Gojowczyk​​​​​​​.