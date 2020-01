Babos/Mladenovic batem Hsieh/Strycova e conquistam bicampeonato no Australian Open

A dupla formada por Timea Babos e Kristina Mladenovic é campeã do Australian Open mais uma vez. As duas garantiram seu segundo título juntas no torneio, e o terceiro Grand Slam no geral, com vitória tranquila sobre as cabeças de chave número um Hsieh Su-Wei e Barbora Strycova, nesta sexta-feira (31). O placar foi de 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/1, em 1h14,

A francesa e a húngara dominaram a partida em todos os aspectos. Elas foram superiores às oponentes em winners (32-19), pontos vencidos com a devolução (62%-37%) e aproveitamento com o primeiro saque (63%-50%). O saque de Hsieh e Strycova simplesmente não foi eficiente - no segundo serviço, a situação foi ainda pior, em que as duas tiveram péssimos 12% de vitória.

Babos/Mladenovic controlaram o jogo desde o ínicio. Elas já saíram com uma quebra na frente no começo, e mesmo quando levaram o troco no quarto game, readquiriram a vantagem logo em seguida. Outra quebra veio e facilitou ainda o trabalho delas: 6/2, em 40 minutos.

O segundo set foi ainda mais fácil para a húngara e francesa. Novamente, elas venceram três vezes, entre quatro, no saque das adversárias. Os seus serviços foram firmes e não deram nenhuma chance: 34 minutos depois, a etapa, a vitória e a taça estavam garantidas.

Timea Babos e Kristina Mladenovic garantem dessa maneira três anos seguidos com um título de Grand Slam. As duas venceram o mesmo Australian Open em 2018 e Roland Garros no ano passado.