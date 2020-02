Cristian Garin supera Mager e fatura o Rio Open, maior título de sua carreira

Após oito dias de competição, a edição de 2020 do Rio Open chegou ao fim. Na final, o chileno #25 Cristian Garin derrotou o italiano #128 Gianluca Mager por dois sets a zero com parciais de 7/6 e 7/5 em 1h44 minutos de jogo.

Esse foi o maior título da carreira do jovem de 23 anos. Ele havia já conquistado dois ATPs 250 em Houston e Munique e chegado na final do Brasil Open, em 2019. Agora, vindo de nove vitórias seguidas na temporada e também com o troféu do ATP 250 de Córdoba, Garín irá figurar na 18ª posição no ranking, sendo a sua melhor colocação.

Garin alternou bons e maus momentos, principalmente no segundo set, oscilou bastante na força dos seus saques. Mesmo assim, teve oito aces contra seis de Mager. No total dos pontos, o chileno teve 82 contra 77 do italiano. Porém, o europeu teve maior porcentagem de acerto no primeiro saque, com 78% contra 62% do sulamericano.

Mager chegou a abrir 2-4 no segundo set, mas Cristian usou a sua experiência de top-30 para conseguir ter forças mentais para voltar para o jogo, igualar a partida, quebrar o ótimo saque do italiano e fechar o game final.

A torcida na quadra Guga Kuerten, ficou divida para quem estavam torcendo. Havia muitos chilenos com o tradicional grito "chi-chi-chi-le-le-le". A grande final também teve algumas presenças ilustres como Rodrigo Caio, Diego e Filipe Luís, jogadores do Flamengo. O volante Ramiro (Corinthians) e o auxiliar Marcão (Fluminense) também foram vistos. Os governadores de São Paulo, João Dória e Wilson Witzel, do Rio de Janeiro também estiveram no local para prestigiar o evento.

Visivelmente muito emocionado, Garin agradeceu a presença e a hospitalidade nos dias que viveu no Rio Open e que o título marcará a vida do atleta.

(Foto: Divulgação/Rio Open)

Agora, Cristian Garin irá retornar para o seu país natal para disputar mais um torneio, o ATP 250 de Santiago. Ele é o cabeça de chave #1 e contará com certeza com o todo o apoio da torcida para conquistar mais um título na temporada.