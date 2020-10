Thiem deslancha a partir do segundo set e vence Ruud em Roland Garros

O confronto entre dois cabeças de chave é sempre aguardado. E tal situação aconteceu nesta sexta-feira (2) em Roland Garros 2020. E, no duelo, #3 Dominic Thiem teve problemas no início, mas venceu #25 Casper Ruud em três sets.

Em apenas três sets e 2h17 de jogo, o austríaco seguiu a campanha. Com muita eficiência, Thiem, vice-campeão nos últimos dois anos, ainda teve alguma oscilação no primeiro set. Depois, deslanchou.

Equilíbrio

Os três primeiros games do primeiro set tiveram confirmações de serviço - Thiem teve dificuldades para confirmar o seu, conferindo um break point ao rival. No quarto, o austríaco errou e teve o serviço quebrado por Ruud. No momento seguinte, por sinal, quem teve o saque sem confirmação foi o noruguês.

No sexto game, foram incríveis 21 pontos - e Thiem com dificuldades para confirmar o serviço. O presente para o austríaco, porém, veio no momento seguinte: ele quebrou o saque de Ruud e passou a ter vantagem na peleja. Bastou a ele confirmar os respectivos serviços para fechar o set em 6/4.

Saques imbatíveis

Dominic Thiem, a partir do segundo set, não perdeu um serviço sequer. Mais do que isso: conseguiu manter a sequência quebrando, por vezes, o saque do rival. O primeiro deles, já no primeiro game do período - em longos 11 pontos, após seis break points.

A vantagem foi mantida até o nono game, quando Ruud sacou e, mais uma vez, não conseguiu confirmar o serviço - fazendo com que o set terminasse em 6/3.

O terceiro set começou com ares de equilíbrio, com os tenistas conseguindo confirmar os três primeiros games. No quarto, Ruud sucumbiu. No sexto, novamente. Com larga vantagem, o austríaco fechou o período (e o jogo) em 6/1.

O que vem por aí

Nas oitavas de final de Roland Garros, Dominic Thiem enfrenta #239 Hugo Gaston, que surpreendeu em cinco sets o #17 Stan Wawrinka com direito a 'pneu' na parcial final