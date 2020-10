Em jogo adiado pela chuva, Collins bate Jabeur e garante última vaga às quartas em Roland Garros

Além das semifinais no Australian Open 2019, a #57 Danielle Collins nunca havia ultrapassado a terceira rodada em um Slam na carreira. A ex-número 23 do mundo não vinha de grandes resultados no último ano, mas, em Roland Garros está escrevendo mais uma bela história em Majors.

Nesta terça-feira (6), em jogo adiado pela chuva no dia anterior, Collins superou a #35 Ons Jabeur, cabeça de chave 30 do torneio, e se garantiu nas quartas de final em Paris. Treinada pelo ex-top 10 Nicolás Almagro, a estadunidense anotou 6/4, 4/6 e 6/4, em 2h01, na quadra Philippe Chatrier.

Com estilo de jogo muito mais agressivo, Jabeur terminou com 17 winners a mais - 42 a 25 -, e somente com um erro não-forçado a mais que Collins - 30 a 29. Além disso, a tunisiana teve cinco a um em aces, e um a oito em duplas faltas. Mesmo assim, a estadunidense saiu com a vitória.

Collins chegou a abrir 6/4 e 3/0 antes de Jabeur conseguir aliar a potência de seus golpes com uma variação que passou a incomodar a rival. Ela teve uma sequência de 20 em 26 pontos ganhos no segundo set para virar e fechar depois em 6/4.

No set decisivo, a inconsistência no saque prevaleceu. Foram seis quebras nos oito primeiros games, igualando em 4/4. Aí, Collins foi mais precisa e contou com bolas fundas para incomodar e quebrar o ritmo de Jabeur para fechar em novo 6/4.

Nas quartas de final do Aberto da França, Collins enfrenta sua compatriota, a #6 Sofia Kenin, que vem de vitória em três sets sobre a #49 Fiona Ferro. A partida acontece nesta quarta-feira (7).