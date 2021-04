Sem dificuldades, Serena atropela Siegemund na rodada de estreia do Australian Open

Com muita autoridade, a #11 Serena Williams iniciou a busca de seu 24º título no Slam com vitória sobre a #49 Laura Siegemund na noite deste domingo (7), na Rod Laver Arena, quadra principal do Australian Open. Em menos de um hora, Serena anotou duplo 6/1 e superou a primeira rodada em Melbourne. Este foi o terceiro encontro entre as duas, com 100% de aproveitamento para Williams.

Siegemund quebrou Serena no primeiro game no único break point que teve em todo o jogo. A estadunidense só perdeu nove pontos no seu saque em toda a partida, e chegou a vencer dez games em sequência, fechando o primeiro set por 6/1, em 28 minutos, e abrindo 4/0 no segundo.

A alemã colocou 72% dos primeiros serviços em quadra, mas só ganhou 8/31 pontos nesta situação, confirmando o saque somente uma vez em todo o jogo. Serena somou 16 winners e 15 erros não-forçados, contra quatro e 20 de Siegemund, respectivamente.

Na segunda rodada, Serena encara a sérvia #99 Nina Stojanovic, que vem de vitória sobre a #74 Irina-Camelia Begu por 2 a 0.