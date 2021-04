Com autoridade, Zverev passa por Mannarino e avança às oitavas de final na Australia

Nesta sexta-feira (12), o alemão #7 Alexander Zverev derrotou o francês #35 Adrian Mannarino com tranquilidade em parciais de 6/3, 6/3 e 6/1, em 1h43. Com essa vitória, o alemão avançou para as oitavas de final do Australian Open.

O primeiro set começou equilibrado. Mannarino teve duas chances de quebra no serviço do alemão no quinto game, mas Zverev se recuperou, confirmou o saque e ainda quebrou o francês no game seguinte para abrir vantagem. Sem mais quebras, o alemão venceu o set por 6/3.

Zverev começou melhor no segundo set e logo no primeiro game teve duas chances de quebra, mas não conseguiu convertê-las. Já no terceiro game, o alemão conseguiu quebrar o serviço do francês, que salvou cinco break points antes de perder o saque. Zverev ainda conseguiu outra quebra, dessa vez no nono e último game do set.

No terceiro set, Zverev não deu chances ao francês e rapidamente abriu 5/0. Mannarino até conseguiu confirmar um game de serviço, mas o alemão confirmou sua vitória no game seguinte com direito à três aces para vencer a partida.

Ao fim da partida, Zverev teve um total de 19 aces, 35 winnners e 31 erros não-forçados, enquanto Mannarino conseguiu quatro aces, 11 bolas vencedoras e 26 erros não-forçados.

Na próxima rodada, o alemão enfrenta o sérvio #26 Dusan Lajovic, que bateu em quatro sets o espanhol #87 Pedro Martínez.