Konta é presa fácil para Rogers e cai na estreia em Adelaide

Vindo de boa campanha no Australian Open, a #53 Shelby Rogers avançou às quartas de final do WTA 500 de Adelaide na madrugada desta terça-feira (23). A estadunidense anotou duplo 6/2 sobre a #16 Johanna Konta, que folgou na primeira rodada, em apenas 1h17. Este foi o quarto confronto entre as duas, e a segunda vitória de Rogers.

Konta só venceu um dos últimos seis jogos que disputou no circuito. A britânica acabou desistindo na partida de primeira rodada do Aberto da Austrália após vencer o primeiro set e estar perdendo o segundo por 2/0 por conta de uma lesão abdominal. A ex-número 4 do mundo conseguiu se recuperar fisicamente, mas não o suficiente para bater Rogers.

A estadunidense teve ótimo aproveitamento no serviço - venceu 72% dos pontos com o primeiro e 68% com o segundo saque - e não foi quebrada nenhuma vez pela cabeça de chave três.

Rogers UNDAUNTED 😤



A crushing backhand puts set 1 in the books for @Shelby_Rogers_#AdelaideTennis pic.twitter.com/5COzpSN5Uy — wta (@WTA) February 23, 2021

Após um primeiro set muito rápido, onde Rogers disparou 12 winners em apenas 33 minutos, o segundo durou 11 minutos a mais. Na parcial final do jogo, apenas dois games não tiveram deuce ou break point. A estadunidense, que só perdeu quatro pontos no saque durante o primeiro set, teve que salvar três chances de quebra no segundo, e venceu os últimos cinco games da partida para fazer duplo 6/2.

We have our first #AdelaideTennis quarterfinalist!@Shelby_Rogers_ overcomes No.3 seed Konta 6-2, 6-2 for her 5️⃣th Top 20 win since the start of 2020 👏 pic.twitter.com/1WU9akUMl7 — wta (@WTA) February 23, 2021

Rogers visa melhorar seu melhor ranking na carreira - com a campanha até aqui ela iguala sua melhor marca, o 48º lugar. Nas quartas de final do Adelaide International, ela enfrenta a vencedora do confronto entre a #21 Petra Martic e a jovem #52 Cori Gauff.