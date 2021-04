Uma semana após título do irmão, Francisco Cerúndolo vai à decisão em Buenos Aires

Uma nova dupla de irmãos começa a brilhar no tênis masculino. Após o título de Juan Manuel Cerúndolo em Córdoba na última semana, o argentino #137 Francisco Cerúndolo, 22 anos, está na decisão do ATP 250 de Buenos Aires.

Neste sábado (6), Cerúndolo bateu nas semifinais o #46 Albert Ramos-Viñolas, cabeça de chave 5, com parciais de 7/6(5), 3/6 e 6/2, em 2h37. Curiosamente, o espanhol foi o adversário de Juan Manuel na decisão em Córdoba.

