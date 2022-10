Alcaraz vence van de Zandschulp e vai às quartas em Basel

Nesta quarta-feira (26), pelo ATP 500 de Basel, o #1 Carlos Alcarazvenceu o #35 Botic van de Zandschulp com parciais de 6/4 e 6/2, em pouco menos de uma hora e meia. Os dois já se enfrentaram anteriormente no Australian Open de 2021, com vitória do espanhol, que era ainda uma promessa naquele momento e hoje liderando o ranking, venceu novamente.

Em um primeiro set muito equilibrado, van de Zandschulp teve uma ligeira vantagem no aproveitamento dos pontos apesar de obter menor resultado em seus games de serviço do que normalmente tem com o mesmo número de aces e duplas faltas. Alcaraz, sempre incisivo, teve 11 winners e venceu a maioria dos pontos disputados na rede. Apesar disso, cada um dos jogadores salvaram um break point, mas o espanhol teve uma segunda chance e a aproveitou na única quebra do set.

O resultado elástico do segundo set esconde o quão competitivo ele foi. Alcaraz reverteu o placar que estava em 2/0 para o holandês e venceu todos os seis games seguintes. Os cinco games que antecederam o final do jogo passaram por deuce, melhor para o espanhol que permitiu somente a primeira quebra.

Alcaraz está agora com três vitórias e duas derrotas desde que assumiu a liderança do ranking mundial. Depois de tantos recordes e tabus quebrados, tenta voltar a embalar na temporada.

O que vem por aí

Carlos Alcaraz vai às quartas de final do Swiss Indoors Basel e aguarda o conterrâneo #15 Pablo Carreno Busta ou o jovem suíço #129 Dominic Stricker.