Kecmanovic arrasa Zapata Miralles e avança às semis do Estoril Open

O sérvio #40 Miomir Kecmanovic, sexto cabeça de chave, avançou para as semifinais do Estoril Open, com um triunfo de dois sets sobre o tenista espanhol #43 Bernabé Zapata Miralles com parciais de 7/5 e 6/2 em 1h27 minutos.

Sólido e com poucos erros, o sérvio até teve alguma dificuldade no primeiro set, mas no segundo, foi avassalador e conseguiu uma performance de aplausos de pé do Estádio Millennium.

Kecmanovic continua sem perder sets no Estoril Open e agora, o número 40 do ranking da ATP fará frente contra o italiano Marco Cecchinato, neste sábado.