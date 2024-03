Ex-craque do futebol com passagens pelo Borussia Dortmund, da Alemanha, São Paulo, Parma, Udinese, Corinthians, Guarani, entre outros, Márcio Amoroso será destaque na disputa da quarta etapa do Circuito Beach Tennis que será realizada na Arena Esportes Paulínia, em Paulínia. O evento já tem mais de 600 atletas e será realizado entre os dias 22 e 24, com transmissão do canal PlayBT no Youtube.



Amoroso jogará a categoria A, o último degrau antes do profissional, ao lado de Rafael Appezato, e a categoria 40+ ao lado de Marcelo Coluccini: "Muito feliz em poder receber o Circuito Beach Tennis, o mais amado do Brasil aqui na nossa Arena Esportes Paulínia. É um circuito diferente porque eu já participei várias vezes e fico muito feliz cada vez que posso entrar em quadra ainda mais por ser a primeira vez em nossa arena", disse Márcio Amoroso.



"Amoroso é um ídolo do esporte no Brasil e se tornou um amante do Beach Tennis que é o mais agregador de todos os esportes, basta ver a quantidade de ex-atletas não só do futebol como do vôlei e outros que praticam nossa modalidade. Ter sua participação e também sua arena em nosso circuito engrandece o Circuito Beach Tennis e nos deixa muito orgulhosos", disse Eduardo Souza, organizador do Circuito Beach Tennis.