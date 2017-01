Thiago Monteiro vence set, mas acaba eliminado por Tsonga na estreia do Australian Open

Foto: Getty Images/Michael Dodge

Thiago Monteiro bem que tentou, mas não conseguiu repetir a grande vitória do Rio Open contra Tsonga. Nessa segunda-feira (16), o brasileiro lutou bravamente em quadra mas acabou derrotado pelo francês por 3 sets a 1, com parciais de 6/1, 6/3, 7/6 e 6/2 em 2h23 de partida, e deu adeus ao Australian Open na primeira rodada.

Agora Jo-Wilfried Tsonga, 12° do ranking da ATP, enfrentará na segunda rodada o sérvio Dusan Lajovic, que venceu o francês Stephane Robert por 3 sets a 0 com um triplo 6/3.

O Jogo

A primeira parcial foi de amplo domínio do francês. Tsonga sacando bem, não deu muitas chances para o brasileiro número 83° do ranking da ATP, e abriu logo de cara 3-0. Thiago chegou a confirmar seu game seguinte, mas novamente sucumbiu aos ataques do francês, foi quebrado novamente e viu Tsonga fechar o set em 6/1 em apenas 22 minutos.

No segundo set, o francês seguiu implacável, de cara abriu 2-0 na parcial, e conseguiu se defender bem das investidas do brasileiro. Sempre que esteve em perigo no jogo, Tsonga encontrava um ace, anotando no geral da partida 20, e tendo um aproveitamento de 88% dos pontos disputado com primeiro serviço.

Com essa carta na manga, o francês seguiu afiado na partida e venceu a segunda parcial por 6/3, abrindo 2 a 0 no jogo. Já no terceiro set, o jogo ficou bem disputado ponto a ponto. Ambos foram confirmando seus serviços até o 11° game, quando Tsonga acabou errando, e Thiago aproveitou para quebrar o francês, tendo a chance de vencer o set.

Infelizmente, o brasileiro não conseguiu confirmar o serviço, e viu a parcial ir para o tie break. Disputando ponto a ponto, Thiago venceu o tie break numa linda passada, fazendo 7 a 5 e fechando o set em 7/6.

Já no quarto set, o brasileiro não conseguiu manter o ritmo do terceiro, e viu seu saque ser quebrado logo no primeiro game. Tsonga não desperdiçou as chances, e abriu logo 4-0, dificultando a vida do brasileiro. Sacando para o set no 9° game, o francês confirmou o serviço fechando a parcial em 6/3 e o jogo em 3 a 1.