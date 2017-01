Bellucci perde nas duplas e vai embora da Austrália sem vitórias

O começo do ano não foi exatamente bom para Thomaz Bellucci. Após perder nas primeiras rodadas em Sydney e Melbourne, no Australian Open, o paulista de Tietê saiu de quadra derrotado em mais uma ocasião, jogando as duplas com o argentino Máximo Gonzalez. Com 6/4 e 7/6 (4), a parceria formada por Rohan Bopanna e Pablo Cuevas venceu o jogo na Quadra 5 de Melbourne Park.

Bem no serviço, Cuevas e Bopanna começaram já fazendo um game perfeito, sem perder pontos. Depois, nos games seguintes, houve um domínio da dupla argentino-brasileira, que ganhavam fácil e ameaçavam os serviços dos adversários.

Infelizmente, um golpe de azar pregou uma peça em Bellucci e Gonzalez, que sofreram a quebra em um game atípico e não puderam recuperar-se. No game decisivo, um smash decidiu o set, fechado em 6/4 para Bopanna e Cuevas.

No segundo set, a dupla sul-americana deslanchou. Após um complicado 2/2, Thomaz e Máximo melhoraram seu jogo com o segundo serviço, ganhando mais segurança. Além disso, uma quebra foi conquistada, e eles abriram 5/2 no placar.

Nos games seguintes porém, veio um apagão. Perdendo três games seguidos, eles permitiram a reação de Rohan e Pablo, que conseguiram levar a parcial para o tiebreak, onde contaram com erros de forehand dos adversários para levar o jogo com 7-4.

Agora, Rohan Bopanna e Pablo Cuevas avançam para enfrentar a dupla australiana formada por Alex Bolt e Bradley Mousley.

Já Bellucci irá retornar às quadras apenas na América do Sul, onde jogará os ATPS 250 de Quito, 500 do Rio e 250 de São Paulo.