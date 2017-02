Brasileiros pegam "pedreiras" no sorteio da chave principal do Rio Open 2017

(Foto: Diego Luz/VAVEL Brasil)

Estão definidos os confrontos da chave principal do Rio Open 2017. Os tenistas garantidos conheceram neste sábado (18) seus futuros adversários no torneio. O sorteio foi realizado no Shopping Leblon e contou com ajuda do público e a presença dos tenistas Bruno Soares e João Souza para a separação dos nomes. Logo de cara, "pedreiras" para os brasileiros, principalmente para Thomaz Bellucci que terá o número 5 do mundo Kei Nishikori pela frente.

Bellucci carrega a sina de enfrentar adversários difíceis nas rodadas iniciais do Rio Open. Em 2015, foi eliminado por Rafael Nadal, então cabeça de chave número 1. Para 2017, Nishikori, a principal estrela do evento e favorito ao título. No único confronto entre eles, vitória do japonês por 2 sets a 1, em 2007, no ATP de Bogotá.

Semifinalista de Roland Garros e também favorito, o austríaco Dominic Thiem terá pela frente o ex-Top-10 Janko Tipsarevic, que recebeu convite da organização para atuar na chave principal. Será o primeiro confronto entre eles. Atual campeão do Aberto do Rio, o uruguaio Pablo Cuevas deu sorte e espera a definição dos qualifiers para conhecer seu adversário.

Outro que também já conquistou o Rio Open, na edição 2015, David Ferrer medirá forças contra Alexandr Dolgopolov, que já foi finalista do torneio. Eles já se enfrentaram 12 vezes, com nove vitórias para o espanhol. No entanto, o ucraniano vive melhor fase, vide que alcançou a final do ATP de Buenos Aires recentemente.

Entre os brasileiros, Thiago Monteiro inicia sua defesa dos pontos conquistados nas quartas de final contra o português Gastão Elias. Os outros representantes do país na chave principal são Rogerinho e João Souza que enfrentarão, respectivamente, Casper Ruud e Pablo Carreno Busta.

O Rio Open acontece no Jóquei Club Brasileiro, na Gávea. As partidas são disputadas em quadras abertas de saibro, dentro do complexo. A chave principal terá início no próximo dia 20, com final marcada para domingo (26). O campeão recebe 500 pontos para o ranking da ATP.

Chave de duplas também é definida

Contando com sete campeões de Grand Slam, a chave de duplas do Rio Open 2017 também foi definida no sorteio. Número 1 do ranking mundial, Bruno Soares e Jamie Murray enfrentarão Marcus Daniel e Marcelo Demoliner na abertura do torneio.

Ex-número 1 do mundo e cabeça 2 do torneio, Marcelo Melo jogará o torneio ao lado de Lukasz Kubot, seu novo companheiro, e terá pela frente a dupla Fabricio Neis e João Souza. Thomas Bellucci e Thiago Monteiro terão pela frente os colombianos bicampeões do Rio Open Sebastian Cabal e Robert Farah.