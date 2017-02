Google Plus

Marcelo Melo comenta apagão no segundo set: "Nossa experiência nos manteve no jogo"

Um dos favoritos para levantar o troféu de campeão de duplas do Rio Open 2017, Marcelo Melo e Lukaz Kubot estrearam no torneio e confirmaram o favoritismo ao vencer a dupla Marcus Daniell e Marcelo Demoliner por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 7/6 (4).

Com a vitória, a dupla comandada pelo brasileiro encara Julio Peralta e Horacio Zeballos, tentando uma vaga na semifinal do Rio Open. E após o jogo, Marcelo e Kubot falaram com a imprensa na zona mista e comentaram sobre a dificuldade da partida e de adaptação.

"Viemos de uma quadra indoor e isso faz diferença para jogar por aqui. Começamos muito bem mesmo, até o game em que saquei e me desconcentrei. Todos sabemos que nas duplas, um erro, um saque sem concentração, faz toda a diferença. A perda de concentração custou até o 5/1. Mas depois recuperamos o foco para abrir vantagem, mesmo perdendo saque. Nossa experiência juntos foi importante pra se manter a quadra".

E um fato curioso aconteceu após a partida. Melo e Kubot foram novamente para quadra, só que para treinar, coisa que não acontece com muita frequência entre os tenistas. E o brasileiro revelou que essa atitude busca relaxar e se soltar, antes do verdadeiro descanso no hotel.

"Treinar depois do jogo não foi por frustração, mas algo pra dar uma relaxada, pra se soltar, sacar sem pressão. Foi um jogo onde a gente estava bem e depois nos perdemos e é bom bater uma bola pra relaxar. O tênis tem um quadro mental muito forte e esse treino foi pra relaxar antes de ir para o hotel".

Melo e Kubot terão trabalho pela frente ao tentar o título ainda enfrentando duplas de peso, como os atuais campeões Farah e Cabal, além de Murray e Soares, uma das melhores duplas do mundo.