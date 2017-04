Bellucci perde para Johnson e fica com o vice em Houston

Neste domingo (16), foi disputada a final da edição de 2017 do ATP 250 de Houston, nos Estados Unidos. Tenista número um do Brasil, Thomaz Bellucci ficou com o vice-campeonato depois da derrota para o tenista da casa - Steve Johnson - na decisão.

Contra o cabeça de chave número quatro da competição, o paulista ficou durante duas horas e 24 minutos em quadra mas acabou perdendo por dois sets a um, com parciais de 6/4 4/6 e 7/6.

Esta foi a oitava final de torneios da ATP na carreira do número um do Brasil. Thomaz tem quatro títulos – dois em Gstaad, na Suíça, um em Santiago, no Chile, e um em Genebra, também na Suíça – além de quatro vices – um no Brasil Open, um em Moscou, na Rússia, e ano passado em Quito, no Equador.

Com os pontos da decisão conquistados nesta semana, Bellucci sobe 12 posições no ranking mundial e se aproxima do top 50: será o número 53 do mundo na próxima segunda-feira (17), com 876 pontos.

O jogo

O brasileiro começou melhor. Aproveitando que seu adversário ainda não estava completamente concentrado, conseguiu a quebra logo no primeiro game. No entanto, no quarto game, o norte americano devolveu o break para empatar. A parcial seguiu parelha até o 10º game, quando o brasileiro servia e cometeu duas dupla faltas que custaram o set: 6/4 para Johnson.

Foto: AP

A segunda parcial continuou equilibrada. Com cada tenista confirmando seu game de serviço, a primeira quebra ocorreu apenas no nono game, quando Johnson sacava. Dessa forma, Bellucci abriu 5/4 para sacar para o set. Sacando bem, confirmou o game para empatar em um set a um.

Perdendo intensidade na partida, o tenista dos Estados Unidos começou mal o terceiro set, perdendo o saque. Porém, no oitavo game, o brasileiro deixou o adversário conquistar um break para empatar. Dessa forma, a definição foi para o tiebreak - no qual Steve começou a sentir dores nas pernas, que dificultava sua movimentação. Ainda assim, Bellucci não foi páreo para o adversário, que venceu.

O duelo marcou o segundo encontro entre os dois em partidas válidas pelo circuito profissional da ATP. No confronto direto até então, o tenista da casa tinha uma vantagem de uma vitória em um jogo disputado. Na segunda rodada do Australian Open de 2016, Johnson levou a melhor em sets diretos.

Para chegar à decisão, Bellucci passou pelo jovem norte americano Frances Tiafoe na estreia em três sets. Na sequência, virou sobre o argentino Maximo Gonzalez, com parciais de 2/6 7/5 e 6/2. Nas quartas, eliminou o cabeça de chave número três do torneio - Sam Querrey dos Estados Unidos - por dois sets a um. Na semis, bateu outro tenista da casa: Ernesto Escobedo.

Nesta temporada, o melhor resultado do tenista do Brasil era a semifinal do ATP 250 de Quito, no Equador, onde foi derrotado pelo dominicano Victor Estrella Burgos. Na capital equatoriano, em 2016, Thomaz havia sido finalista.

O ATP 250 de Houston, nos Estados Unidos, ocorre entre os dias 10 e 17 de abril. O melhor do tênis mundial, você acompanha na VAVEL Brasil.