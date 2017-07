Wimbledon 2017: Angelique Kerber tenta recuperação para manter liderança do ranking

Foto: Arquivo pessoal

Está no ar o mais tradicional Grand Slam do ano. A partir dessa segunda-feira (3), o mundo do tênis se volta para Londres para a disputa de Wimbledon. Na grama sagrada, os atuais campeões são: o britânico Andy Murray e a norte-americana Serena Williams. Buscando seu primeiro resultado de expressão na temporada, Angelique Kerber (#1) não terá uma missão fácil pela frente. A alemã foi finalista no ano passado e tem muitos pontos a defender, além de ver seu posto de número um ameaçado por Halep.

Angelique Kerber, nascida em Bremen, na Alemanha, tem 29 anos. Tornou-se profissional em 2003 e atualmente ocupa a primeira posição no ranking da WTA, alcançada em setembro do ano passado. Treinada por Torben Beltz, a alemã possui dez títulos de simples na carreira e uma série de 539 vitórias e 281 derrotas no circuito. Em Grand Slam, possui dois títulos (2016 - Australian Open e US Open).

Kerber teve um grande desempenho em 2016. A alemã ganhou três títulos, tendo alcançado oito finais ao todo. Ela veio a conquistar seus primeiros Majors e ainda levou medalha de prata na Olimpíada Rio 2016.

O mesmo não se repete em 2017. A alemã segue sem títulos na temporada e seu melhor resultado foi a quarta rodada no Australian Open. Kerber ainda conta com uma semifinal em Dubai e um vice-campeonato em Monterrey.

Em Grand Slam neste ano, além da quarta rodada em Melbourne, Angelique foi eliminada logo em sua estreia em Roland Garros jogando contra Ekaterina Makarova.

Em Wimbledon, Kerber possui 21 vitórias e 10 derrotas. Seu melhor resultado foi a final do ano passado, quando enfrentou Serena Williams. Disputou apenas um torneio preparatório para Wimbledon e foi no WTA Premier de Eastbourne, em que foi eliminada nas quartas de final por Johanna Konta em sets diretos.

Ficha Técnica:

Nome: Angelique Kerber

Idade: 29 anos

Altura: 1,73 m

Jogo: canhota (backhand com as duas mãos)

Profissional desde 2003

Ranking atual: 1