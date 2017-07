Djokovic bate Mannarino em sets diretos e garante vaga nas quartas de Wimbledon

Na última partida válida pelas oitavas de final da chave masculina de simples do terceiro Grand Slam do ano, Wimbledon, o tenista sérvio Novak Djokovic entrou em quadra diante do francês Adrian Mannarino - número 51 no ranking da ATP.

Depois de duas horas e 17 minutos de jogo, o número quatro do mundo venceu por três sets a zero, com parciais de 6/2 7/6 e 6/4.

Djoko pode reassumir a liderança, caso vença o torneio e Murray perca nas quartas

Com o resultado positivo, o natural de Belgrado avançou às quartas de final da competição. Seu adversário na próxima rodada será o tcheco Tomas Berdych - cabeça de chave número 11 - que vem de vitória sobre o jovem austríaco Dominic Thiem - número oito da ATP - por três sets a dois, com parciais de 6/3 6/7 6/3 3/6 e 6/3, em duas horas e 56 minutos.

Este será o 28º encontro entre os dois em partida válidas pelo circuito profissional da ATP. No confronto direto até aqui, Novak leva vantagem de 25 vitórias contra apenas duas do tenista da República Tcheca. Na capital inglesa, cada um tem uma vitória: em 2010, Tomas levou a melhor na semifinal. Já três anos depois, o tenista da Sérvia venceu nas quartas de final.

Com os pontos conquistados nessas duas semanas, "Nole" já ganhou uma posição no ranking mundial. Por conta da eliminação do suíço Stan Wawrinka na primeira rodada, o sérvio assumiu a terceira colocação, com 6145 pontos. O cabeça de chave número dois ainda pode reassumir a liderança do ranking mundial, caso vença o torneio pela quarta vez e o escocês Andy Murray seja eliminado nas quartas de final pelo norte americano Sam Querrey.

A melhor cobertura da 131ª edição do terceiro e mais tradicional Grand Slam do ano, Wimbledon, você acompanha na VAVEL Brasil.