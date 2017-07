Lesionado, Djokovic desiste do restante da temporada/ Foto: Getty Images

Nesta quarta-feira (26), o tenista sérvio Novak Djokovic anunciou que não entrará mais em quadra neste ano de 2017. O motivo para essa decisão radical é uma lesão no ombro direito que o atrapalha há um ano e meio e piorou no último torneio disputado, Wimbledon.

O ex-número um do mundo disse ter consultado diferentes especialistas que, em geral, recomendaram que ele descansasse pata se recuperar: "Uma pausa longa no esporte é inevitável. Vou fazer o que for preciso para me recuperar. Vou usar o período não só para fortalecer meu corpo, como também para melhorar certos fundamentos que não pude trabalhar nos últimos anos por conta da agenda exigente" afirmou.

O natural de Belgrado finalizou de maneira otimista, falando que os cinco meses de recuperação serão positivos: "Sei que vai passar rapidamente porque tem muita coisa que quero fazer. Na minha vida pessoal, outro momento importante vai acontecer: serei pai pela segunda vez. Tentarei usar esse tempo da melhor forma possível, aproveitando com a família".

Ainda não há data marcada para seu retorno, porém se mostrou animado: "Vou ficar alguns meses sem a raquete. Espero poder voltar a treinar o mais rápido possível. O Andre Agassi deseja permanecer comigo em 2018. Estou ansioso por voltar aos treinos com ele" completou.

É muito provável que Djokovic deixe o top 10

Atualmente, Djoko ocupa a quarta colocação do ranking da ATP, com 6325 pontos. Porém, ao final da temporada, perderá 3740 desses. Dessa maneira, é muito provável que deixe o top 10. Nesta semana, o 10º colocado é o búlgaro Grigor Dimitrov, com 3160 pontos.

A última partida oficial de Novak foi nas quartas de final do terceiro Grand Slam do ano, Wimbledon, quando teve que desistir diante do tcheco Tomas Berdych e perdia com parciais de 7/6 e 2/0.

