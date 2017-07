Sorgi cai nas duplas no Challenger de Binghamton

Nesta quinta-feira (27), ocorreu o quinto dia de jogos válidos pelo ATP Challenger de Binghamton, nos Estados Unidos. Único brasileiro em ação na competição, João Pedro Sorgi acabou eliminado na primeira rodada da chave de duplas.

Jogando ao lado do norte americano Adam El Mihwary, o paulista perdeu para a dupla cabeça de chave número um do torneio, composta pelos australianos Alex Bolt e Andrew Whittington, por dois sets a zero, com parciais de 6/3 e 6/4, em uma hora e um minuto em quadra.

Com o resultado positivo, a parceria da Austrália garantiu vaga na próxima rodada. Seus adversários serão os norte americanos Denis Kudla - 172º do mundo - e Daniel Nguyen - número 353 no ranking da ATP.

Eliminação na estreia nas simples

Na chave de simples da competição, Sorgi teve azar. Logo na primeira rodada, teve pela frente o cabeça de chave número seis da competição: o tenista da casa Denis Kudla. Depois de uma hora e 12 minutos, o tenista do Brasil foi derrotado por dois sets a zero, com parciais de 6/2 e 6/4.

Atualmente, João Pedro ocupa a 289ª posição no ranking mundial, com 174 pontos. No ano, o natural de Sertãozinho vem com boas campanhas, como a final no ATP Challenger de Savannah, nos Estados Unidos, quando perdeu para Tennys Sandgren na decisão.

“Para o resto da temporada, minhas expectativas melhoraram. Semanas assim mudam a vida de um tenista. Tudo nesse esporte é muito rápido tanto para subir, quanto para cair de produção. Então, tenho que sempre estar preparado. Enfim, espero continuar subindo para, quem sabe, no final do ano estar entre os 200 melhores” disse em entrevista recente.

