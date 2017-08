Melo/ Kubot batem irmãos Bryan e decidem título de Washington

Neste sábado (5), ocorreram as semifinais tanto da chave de simples, quanto de duplas do ATP 500 de Washington, nos Estados Unidos. Dois tenistas brasileiros entraram em quadra: os duplistas mineiros Marcelo Melo e Bruno Soares.

Melo vence mais uma e vai à final; Soares cai

Na primeira semifinal do dia, a dupla campeã do terceiro Grand Slam do ano, Wimbledon, composta pelo brasileiro Marcelo Melo e o polonês Lukasz Kubot, derrotou os irmãos norte americanos Bob e Mike Bryan por dois sets a zero, com parciais de 7/6 e 6/4, em uma hora e 27 minutos.

Na decisão, Melo e Kubot encaram a parceria formada pelo finlandês Henri Kontinen e o australiano John Peers, que deixaram para trás o brasileiro Bruno Soares e o escocês Jamie Murray, em três sets, com parciais de 6/7 7/5 e 10/8, depois de uma hora e 45 minutos em quadra.

Esta será a sétima final na temporada de Marcelo e Lukasz, com cinco títulos - os Masters 1000 de Miami e de Madri, o ATP 250 de s-Hertogenbosch, o ATP 500 de Halle e Wimbledon - e uma derrota - no Masters 1000 de Indian Wells.

Zverev e Anderson decidem nas simples

Na chave de simples da competição, o jovem alemão Alexander Zverev - número oito do ranking da ATP - encara o sul africano Kevin Anderson - 45º do mundo - na final. Nas semis, o tenista da Alemanha bateu o japonês Kei Nishikori por dois sets a zero, com parciais de 6/3 e 6/4, em uma hora e cinco minutos, já o tenista da África do Sul venceu o tenista da casa Jack Sock em sets diretos, com parciais de 6/3 e 6/4, depois de uma hora e 31 minutos em quadra.

O melhor do tênis mundial, você acompanha na VAVEL Brasil.