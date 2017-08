Bia Haddad surpreende top 40 e encara Muguruza na segunda rodada de Cincinnati

O primeiro dia de competição no WTA Premier de Cincinnati foi realizado nesta segunda-feira (14). Em quadra, Beatriz Haddad (#80) estreou em mais uma competição grande em sua carreira e conquistou uma boa vitória contra a norte-americana Lauren Davis (#34) por dois sets a zero, parciais de 6-3/6-2, em 1h26 de partida. A paulistana foi sólida e inspirou confiança durante toda a partida.

LEIA MAIS: Bia Haddad derrota russa e fura o quali do WTA Premier de Cincinnati

A próxima adversária da número um do Brasil será ainda mais complicada. Bia espera por Garbiñe Muguruza (#6) na segunda rodada. A espanhola, que acaba de conquistar seu segundo título de Grand Slam em Wimbledon, não jogou a primeira rodada por ser a quarta cabeça de chave do torneio.

Este será o segundo confronto da paulistana contra uma top 10. Na própria grama sagrada, ela acabou parando em Simona Halep na segunda rodada.

O jogo

A partida foi bem equilibrada na primeira parcial. Ambas confirmando seus serviços com segurança e sem ameaças. Bia conseguiu desequilibrar o confronto assim que conquistou a primeira chance de quebra no sexto game e não a desperdiçou (4-2). Esta foi a única oportunidade do set e a brasileira seguiu com a vantagem até fechar em 6-3.

Houve mais movimentação na segunda parcial. Foram quatro quebras ao todo - três para a brasileira contra apenas uma de Davis. A número um do Brasil chegou a ter uma quarta oportunidade, mas a vantagem já lhe assegurou o segundo e último set do jogo.

Bia segue ascendendo no ranking e, com os pontos já somados das duas vitórias no quali e esta na estreia da chave principal, ela já ganhou 10 posições se levado em conta o atual momento da competição.

O WTA Premier de Cincinnati, nos Estados Unidos, ocorre entre os dias 14 e 20 de julho. A atual campeã é a tcheca Karolina Pliskova. O melhor do tênis mundial, você acompanha na VAVEL Brasil.