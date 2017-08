Bellucci joga mal e perde para alemão Dustin Brown na estreia do US Open

Mais um brasileiro se despediu precocemente do US Open 2017. Após a eliminação de Bia Haddad, foi a vez do brasileiro Thomaz Bellucci dar adeus ao último Grand Slam da temporada. Nesta quarta-feira (30), o paulista, número 76 do mundo, não foi páreo para Dustin Brown, 116 no ranking da ATP.

Jogando agressivamente como de costume, o irreverente alemão venceu a partida por 3 sets a 0, parciais de 6/4 6/3 e 6/2, em apenas 1h42.

Com a derrota, Bellucci encerra a temporada sem ter chegado à nenhuma 3ª rodada de Grand Slam. Eliminado na estreia no Australian Open, em Wimbledon e no US Open, seu melhor resultado em 2017 foi uma 2ª rodada em Roland Garros, quando caiu para Lucas Pouille.

Resumo da partida

O primeiro set foi o mais equilibrado da partida. Disparando oito aces na parcial, o alemão não foi incomodado em seus games de saque e conseguiu, aos poucos, impor o seu ritmo de jogo. Com uma quebra crucial, Brown encaminhou a vitória no set: 6/4.

No segundo set, Brown adaptou seu estilo de jogo e começou a subir mais à rede, surpreendendo Thomaz. Logo no inicio da parcial, o alemão conquistou uma quebra, abrindo 3/1. Acuado, o brasileiro não conseguiu responder aos fortes golpes de seu adversário, que seguia confiante e sacando muito bem. Com 5/3 contra, Thomaz sacou para permanecer vivo no set, mas acabou quebrado novamente.

Na terceira parcial, Bellucci estava visivelmente abatido. Quebrado logo no primeiro game do set, o brasileiro até esboçou uma reação devolvendo a quebra no 2/0 contra, mas mostrou grande dificuldade em confirmar seu serviço nos games seguintes, sendo presa fácil pras fortes devoluções de Brown. O alemão voltou conquistar break em duas oportunidades e fechou com tranquilidade em 6/2.

Estatísticas da partida