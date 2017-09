Roger Federer elimina freguês Kohlschreiber e desafia Del Potro nas quartas do US Open

Pouco sofrimento para o pentacampeão em Nova York. Na noite desta segunda-feira (4), Roger Federer encarou "velho conhecido" Philipp Kohlschreiber, em duelo valendo vaga nas quartas de final do US Open.

Antes da partida, o retrospecto apontava 11 vitórias do suíço nos 11 confrontos anteriores entre os tenistas. Federer precisou de apenas 1h49 para manter o tabu, vencendo em sets diretos, parciais de 6-4, 6-2 e 7-5.

Roger Federer segue vivo em busca de seu 20º título de Grand Slam e o terceiro na temporada, após erguer o caneco no Australian Open e em Wimbledon. O suíço não ganha o Major norte-americano desde o ano de 2008.

Nas quartas de final, o multi-campeão terá um grande duelo pela frente. Seu adversário será Juan Martín Del Potro, que se classificou nesta mesma segunda-feira, após épica batalha contra o cabeça de chave número 6, Dominic Thiem.

Resumo da partida

Os dois tenistas começaram a partida sacando bem e confirmando seus games de serviço. No 3-3, Federer aproveitou o primeiro break point da partida e abriu 4-3 na parcial. Sem ser ameaçado em seu serviço, o suíço não teve maiores problemas para fechar o set em 6-4.

O segundo set foi ainda mais tranquilo para o atual número dois do mundo. No quinto game, quando o placar apontava 2/2, Federer jogou agressivamente e conquistou a primeira quebra da parcial. Roger seguiu frustrando Kohlschreiber com aces e bons primeiros serviços e, conquistando nova quebra no sétimo game, venceu por 6-2.

Sem muito a perder, o alemão começou a se soltar mais a partir do terceiro set, distribuindo mais winners e tentando novas estratégias. Consequentemente, foi a parcial mais equilibrada da partida, sem quebras até o décimo game.

Todavia, sacando para abrir 6/5, Kohlschreiber errou muito e deu oportunidades para o suíço, que não desperdiçou. Federer precisou apenas confirmar seu serviço mais uma vez e fechar em 7-5. O suíço terminou a partida com incríveis 88% de aproveitamento no primeiro saque.

Estatísticas da partida