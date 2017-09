Acompanhe Madison Keys x Sloane Stephens AO VIVO online pela final do US Open

Fique conosco e acompanhe todos os detalhes desse grande jogo.

Caminho de Stephens até a final: 1R - Roberta Vinci - 7-5/6-1; 2R - Dominika Cibulkova - 6-2/5-7/6-3; 3R - Ashleigh Barty - 6-2/6-4; 4R - Julia Goerges - 6-3/3-6/6-1; QF - Anastasija Sevastova - 6-3/3-6/7-6(4); SF - Venus Williams - 6-1/0-6/7-5.

A novidade é a mesma e até mais surpreendente para o outro lado da quadra. Há cerca de um mês e meio atrás, Stephens estava fora do top 900 e neste sábado tem a oportunidade de concorrer pelo título de um Grand Slam em casa. Esta queda no ranking se deu devido a uma grave lesão que a jogadora teve no pé em 2016, o que a deixou de fora do circuito até junho deste ano.

Caminho de Keys até a final: 1R - Elise Mertens - 6-3/7-6(6); 2R - Tatjana Maria - 6-3/6-4; 3R - Elena Vesnina - 2-6/6-4/6-1; 4R - Elina Svitolina - 7-6(2)/1-6/6-4; QF - Kaia Kanepi - 6-3/6-3; SF - Coco Vandeweghe - 6-1/6-2.

Semi-finalista no Australian Open 2015, Madison Keys já garantiu com esta decisão seu melhor resultado em Grand Slam da carreira. A jovem de 22 anos sofreu com uma lesão no punho no início da temporada e surpreendeu a todos com o título do Premier de Stanford, conquistado no começo de agosto.

A final está marcada para às 17h e este será o segundo confronto entre elas. Stephens levou a melhor na primeira partida, válida pela segunda rodada do WTA Premier de Miami em 2015, vencendo Keys com 6-4/6-2.

Hoje acompanharemos a grande decisão da chave feminina entre as norte-americanas Madison Keys (#16) e Sloane Stephens (#83).

LEIA MAIS: Anfitriãs de respeito: tenistas norte-americanas dão show no US Open e quebram tabu histórico

Bom dia! Chega em sua reta final a 137ª edição do US Open. Esta que acabou quebrando um longo tabu de 36 anos após quatro norte-americanas se garantirem nas semifinais jogando em casa.