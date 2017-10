Muguruza estreia com vitória sobre Ostapenko no WTA Finals

Primeiro dia de competição do WTA Finals 2017, neste domingo (22). Encerrando a primeira rodada no Grupo Branco, Garbiñe Muguruza (#2) largou no torneio com uma vitória contundente sobre a letã Jelena Ostapenko (#7).

Embalada pelo título de melhor jogadora do ano dado pela WTA na última sexta-feira, a espanhola esteve a frente no placar durante toda a partida e precisou de 1h26 para derrotar Ostapenko por dois sets a zero, parciais de 6-3/6-4.

+ Guia VAVEL do WTA Finals 2017

Na segunda rodada, Muguruza irá encarar Karolina Pliskova (#3). Em sua estreia, a tcheca dominou Venus Williams (#5), que será a próxima adversária de Ostapenko.

O jogo

A partida começou equilibrada com quebras para ambos os lados. Muguruza saltou na frente com uma a mais e abriu uma certa vantagem com 4-1. Ostapenko respondeu à altura e diminuiu a distância no sétimo game (4-3). Sem dar brecha, a espanhola voltou a ampliar o placar com mais uma quebra, fechando em 6-3 logo em seguida.

A segunda parcial foi amplamente dominada por Muguruza e desenhava-se uma vitória fácil para a espanhola neste set. Com duas quebras consolidadas, a número dois já abria 5-1 no placar. Porém, quando ela sacava para o jogo, Ostapenko contra-atacou e conseguiu devolver uma das quebras (5-3). A luta para fechar prosseguiu por mais dois games e foram precisos três match points para Muguruza concluir em 6-4.

Na segunda-feira (23), ocorre a primeira rodada do Grupo Vermelho: a líder do ranking mundial - Simona Halep (#1) da Romênia - encara a francesa Caroline Garcia (#9). Já a ucraniana Elina Svitolina (#4) faz um duelo com a dinamarquesa Caroline Wozniacki (#6).

O WTA Finals, em Singapura, ocorre entre os dias 22 e 29 de outubro. A atual campeã é a eslovaca Dominika Cibulkova. O melhor do tênis mundial, você acompanha na VAVEL Brasil.