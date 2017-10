ATP de Basel: Cilic, Del Potro e Federer sofrem, mas avançam às semifinais

Google Plus

(Foto: Fabrice Coffrini/AFP/Getty Images)

Nesta sexta-feira (27), o ATP de Basel conheceu os seus semifinalistas. As quartas de final reservaram partidas bastante equilibradas e de grande emoção.

A primeira partida de quartas de final foi o duelo entre Juan Martín Del Potro, cabeça de chave número 4, contra Roberto Bautista Agut, sexto favorito no torneio suíço. Em um jogo duro e de alternâncias, o argentino lutou, se recuperou de uma segunda parcial ruim e venceu por 2 sets a 1: 6/2 2/6 e 6/4.

Marin Cilic entrou em quadra para o segundo jogo do dia. Contra o cabeça de chave número 2, jogava a surpresa do torneio, o húngaro Marton Fucsovics. Quem acreditava em vida fácil pro croata, se enganou. Cilic precisou de mais de 3h para avançar, vencendo em três sets equilibradíssimos: 2 sets a 1, parciais de 7/6(3) 5/7 e 7/6(4).

Roger Federer entrou em quadra com o status de franco favorito diante de Adrian Mannarino, um de seus principais 'fregueses' no circuito. Mesmo com o retrospecto favorável e o apoio da torcida da casa, o suíço não começou bem a partida, perdendo o primeiro set. Todavia, o tenista da casa reagiu nas parciais seguintes e venceu por 2 sets a 1: 4/6 6/1 e 6/3. Será a 14ª semifinal de Federer em Basel.

(Foto: Fabrice Coffrini/AFP/Getty Images)

Encerrando as quartas de final, um duelo sem favoritos entre David Goffin e Jack Sock. Surpreendentemente, o confronto entre cabeças de chave número 3 e 5 foi o único decidido em sets diretos. Vivendo grande ano, Goffin se impôs e venceu por 7/6(6) e 6/3, chegando a mais uma semifinal na temporada.

Semifinais definidas

1) Roger Federer [1] vs. David Goffin [3]

Retrospecto: Cinco partidas entre os tenistas, todas vencidas por Roger Federer.

Último encontro: Quartas de final de Halle em 2016, vitória de Federer por 2 sets a 0.

2) Marin Cilic [2] vs. Juan Martín Del Potro [4]

Retrospecto: 11 partidas entre os tenistas, com nove vitórias de Juan Martín Del Potro e apenas duas vitórias de Marin Cilic.

Último encontro: Decisão da Copa Davis 2016, vitória de Del Potro por 3 sets a 2.